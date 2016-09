Opções vegetarianas e veganas são destaque no CWBurguer Fest

(foto: Divulgação/Assessoria)

Teve início na última sexta-feira, dia 16 de setembro, a 7ª edição do CWBurguer Fest, na cidade de Curitiba (PR). O evento, que se consolidou como a principal celebração do hambúrguer no Brasil, conta com a participação de dezenas de empreendimentos que oferecem em seus endereços fixos uma opção exclusiva do preparo, a um valor único de R$ 27,50.

Pensando em agradar todos os paladares e envolver públicos distintos, diversos estabelecimentos participantes do festival, que se estende até o dia 02 de outubro, prepararam opções destinadas a vegetarianos e veganos. Provando que é possível preparar receitas deliciosas sem se limitar a carne ou derivados de animais, os restaurantes e bares abusaram da criatividade para oferecer alternativas que usam ingredientes diferenciados para a produção do hambúrguer, como milho verde e beterraba.

Umas das opções vegetarianas é o sanduíche Balsa Nova, oferecido pela 277 Hamburgueria Paranaense, o preparo é feito com pão com gergelim, hambúrguer de milho verde, fatias de queijo derretido e brócolis ao molho branco. A aposta da A Casa do Ferreiro Gastronomia é o hambúrguer de brócolis com pão de beterraba acompanhado de abobrinha, champignon, queijo coalho, rúcula, broto de alfafa, mussarela e molho de alho do chef.

Para os veganos uma ótima opção é o sanduíche Estação 1ª de Mangueira disponível no Built Burguer, feito com pão de espinafre, hambúrguer de beterraba, broto de alfafa, tomate confit, cenoura, pimentão amarelo, cebola roxa caramelizada e cogumelo Paris, o lanche ainda acompanha um espeto de legumes com frutas. Outra alternativa é o Carl Lewis Burguer, criação do Cidadão do Mundo Burguers & Arts, a receita leva pão vegan, hambúrguer de feijão com pts, queijo vegan, cebola grelhada, pimenta biquinho e molho barbecue.

Empreendimentos participantes que oferecem opções vegetarianas e veganas: 277 Hamburgueria Paranaense, 618 Gastronomia (vegano), A Casa do Ferreiro, Built Burguer (vegano) Cidadão do Mundo (vegano), Cores da Frida, Hamburgueria Central, Hard Rock Café, Matteo Special Burguers.

Para mais informações e o cardápio completo acesse a página oficial do evento no Facebook (www.facebook.com/CwBurguerFest) ou o site www.cwburguerfest.com.br.