Temperatura cai cerca de 10°C e terça-feira será fria em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após domingo e segunda-feira quentes, a temperatura deve cair cerca de 10°C e o termômetro não deve marcar mais que 20°C nesta terça (20), segundo previsão do tempo do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), ligado à Prefeitura de São Paulo. O domingo (18) teve a tarde mais quente do inverno, com média de 33,1°C, de acordo com o CGE. Nesta segunda (19), a máxima registrada foi de 29,5°C, em Pirituba, zona norte da cidade. A passagem de uma frente fria vinda do Sul, porém, vai mudar a direção dos ventos e derrubar o termômetro. No meio da tarde desta segunda, nuvens já encobriam o céu em parte da capital paulista. Segundo Michael Pantera, meteorologista do CGE, o clima a partir de terça vai ser mais influenciado por ventos úmidos vindos do oceano, deixando o dia nublado, com mínima de 13°C e máxima de 20°C. "Mas essa frente fria não é tão intensa como as que a gente viu durante o inverno", explica Pantera. A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de mais frio ainda: mínima de 12°C e máxima de 18°C -as variações entre os serviços de meteorologia ocorrem devido à localização dos instrumentos. Na quarta, a mínima prevista é de 9°C -a máxima fica em 20°C. De acordo com a meteorologia Helena Balbino, do Inmet, pode haver chuvas isoladas na capital. "A temperatura só volta a aumentar mesmo na sexta-feira, quando a previsão é que faça 27°C, após a passagem da frente fria", explica. Mesmo assim, a temperatura mínima prevista é de 10°C.