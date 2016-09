Após derrota em clássico, sede do Corinthians é pichada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois dias após perder o clássico para o Palmeiras, no Brasileiro, o Corinthians amanheceu nesta segunda-feira (19) com a sua sede social pichada. "Menos luxo e mais futebol", foi o recado deixado pelos pichadores no Parque São Jorge.

O momento conturbado do clube paulista dentro e fora de campo tem causado uma série de protestos dos torcedores alvinegros. Durante a partida contra o Palmeiras, a torcida corintiana, que já havia vaiado o treinador Cristóvão Borges antes do início da partida, descarregou sua ira no técnico, mas não só nele. A diretoria do clube também foi alvo de xingamentos.

No intervalo do jogo, houve um confronto entre integrantes de uma torcida organizada do Corinthians e policiais militares na arquibancada localizada atrás de um dos gols. Embora ele tenha durado poucos minutos, foi suficiente para espalhar o medo pelo estádio e para deixar claro como anda o estado de ânimo dos torcedores corintianos.

Após a derrota para o arquirrival, o Corinthians demitiu o técnico Cristóvão. Segundo a diretoria, o time será comandado até o fim da temporada pelo auxiliar técnico Fábio Carille. Apenas em dezembro o clube vai buscar um novo treinador. No Brasileiro, o Corinthians aparece na quinta colocação, com 41 pontos.