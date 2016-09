Na chegada da Fox Sports ao Brasil, todos acompanharam a luta da sua direção para implantar seu sinal nas principais operadoras de cabo. Foram meses de negociações. O mesmo episódio se repetiu, tempos depois, com o Esporte Interativo após concluir a compra da Liga dos Campeões da Europa. Outras emissoras, da importância e tradição da TV Gazeta, de São Paulo, embora há muito tempo nesta luta e uma linha de programação que nada fica a dever a tantas outras, continuam de fora. Na Net, por exemplo, ainda que inteiramente preparada para isso, não conseguiu até a agora a inclusão do seu sinal digital e na Sky nem na relação do analógico ela aparece. Em contrapartida a isso, todas as igrejas, das mais diversas bandeiras e provavelmente por força do dinheiro, sempre aparecem em lugares privilegiados em qualquer cardápio. Aliás, é preciso verificar se para isso a melhor denominação é cardápio ou cartel.

Cuidado com isso

Domingo, numa brincadeira musical com o auditório, o “Programa Silvio Santos” apresentou uma participação da dupla César Menotti & Fabiano no “Programa do Ratinho”, exibindo o humorista Faxinildo, que é candidato. Como se sabe, ele está fora em cumprimento da lei eleitoral.

Mistureba

Levado pelas dificuldades de produzir matérias locais, por causa das proibições em vigor, o “Operação de Risco”, da Rede TV!, passou a incluir vídeos de fora em suas edições. A maioria já bem conhecidos dos usuários da internet.

Fazendo história

Em exibição na Argentina, a novela “Os Dez Mandamentos”, produção da Record, é líder absoluta de audiência, com boa vantagem sobre a segunda colocada. Aliás, segunda que sempre foi a primeira, apresentando a “Dança das Estrelas”, do “Show Match”, do Marcelo Tinelli, durante muito tempo o maior sucesso de lá.

Homenagem

A propósito de produções daqui com grande sucesso lá fora, Lucélia Santos está completando 40 anos da sua estreia na televisão. Ela que rodou o mundo com “Escrava Isaura”. Lucélia está de volta aos cinemas, como protagonista de “A Serpente”, último texto escrito por Nelson Rodrigues.

Palitinho da sorte

Na estreia de “Supermax”, nesta terça na Globo, os participantes encaram a primeira de uma série de surpresas. Pedro Bial, em participação especial, avisa que todos ali reunidos têm em comum um passado de problemas com a lei e num sorteio no palitinho se saberá quem terá seu segredo revelado.

Bom negócio

Sabendo da relevância desse serviço, a Globo está se utilizando do Globo Play para antecipar alguns dos seus lançamentos e já chamar a atenção do público para eles. Com “Supermax”, disponibilizando os seus primeiros 11 episódios, também está sendo assim.

Centésimo capítulo

“Haja Coração” se aproxima do seu capítulo 100, que dependendo da edição, irá ao ar segunda ou terça-feira. Nele se dará o reencontro dos personagens da Mariana Ximenes, Malvino Salvador, Cleo Pires e João Baldasserine. Tudo durante um jantar promovido pela Penélope (Carolina Ferraz) e que promete muita confusão.

Cortando na carne

Para evitar demissões no departamento de esporte, a Bandeirantes resolveu reduzir os salários de todos os seus componentes, com contrato vencendo ou em curso. Perdas que chegam até a 30%.

Por ele – 1

Diante de tudo o que aconteceu, a direção da Globo deixou Camila Pitanga bastante à vontade para decidir se voltaria ou não às gravações de “Velho Chico”. Qualquer que fosse a sua decisão, ela serie entendida. Camila, porém, disse que vai voltar ao trabalho, entre amanhã ou quinta, até como uma homenagem a Domingos Montagner. Só fez um pedido: não gravar mais na região onde ocorreu a morte do colega.

Por ele – 2

A Globo, aliás, deu a mesma opção aos demais atores do elenco. A de não retomar os trabalhos caso não tivessem forças para isso. Todos, no entanto, fecharam questão: voltar pelo Montagner. No domingo foram encerradas as gravações em locação, e a equipe agora trabalha em estúdio.

Bate – Rebate

Já existe o reconhecimento que o Márcio Garcia arredondou o começo da tarde de domingo na Globo...

... A partir dos seus resultados, tudo passou a funcionar melhor...

... O “Tamanho Família” deu 12 de média nesta sua última apresentação...

... Contra 9 da Record, em segundo, e 5 do SBT...

... O “Tamanho Família”, vale destacar, é programa de temporada...

... Em breve dará espaço para o “Esquenta”, da Regina Casé.

Record News está fora do ar em Fortaleza e várias cidades da região. Alguém explica?

“Verdades Secretas” estreou ontem na TV Azteca, com exibição diária, às 22h30.

Com Marcello Airoldi à frente, o espetáculo “La Estupidez” chega dia 28 ao teatro Porto Seguro, em São Paulo...

... Na década de 80, em um motel de beira de estrada, cinco histórias de pessoas que planejam ficar ricas se cruzam através de um telefonema...

... O elenco também reúne Cris Werson, Juliana Araripe, Lucas Salles e Thiago Adorno...

... Paralelo ao teatro, Airoldi grava a nova temporada da série “Psi”, para a HBO.

C´est fini

Mauro Alencar vai apresentar uma conferência sobre Literatura, Teatro e Telenovela no ciclo “Teledramaturgia: A Reinvenção de um Gênero”, nesta terça, na Academia Brasileira de Letras. Também já passaram pelo evento, Fernanda Montenegro e Daniel Filho. Na próxima semana será a vez de João Emanuel Carneiro.

