Coritiba triplica o número de gols de bola parada

Raphael Veiga: em cobrança de falta, ele cruzou a bola para o gol contra o Sport (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba triplicou o número de gols marcados em jogadas de bola parada, em comparação entre o desempenho no Brasileirão 2016 com o 2015. No ano passado, o time fez três gols dessa maneira nas 38 rodadas disputadas. Na atual temporada, em apenas 26 rodadas, já foram 12 gols desse tipo. O cálculo considera os gols originados em cruzamentos de faltas, escanteios e laterais e os gols de faltas diretas. Os gols de pênalti não entram nessa estatística.

O grande responsável pela mudança é o meia Juan, que foi responsável por oito dos 12 da equipe. Ele marcou dois gols em cobranças de falta direta e foi responsável por seis cruzamentos (dois de falta, três de escanteio e um de lateral) que originaram gols. As outras quatro cobranças foram dos meias Raphael Veiga (2), González e Ruy.

Raphael Veiga, aliás, foi responsável pela cobrança de falta que resultou no gol da vitória sobre o Sport, no último domingo. O volante Amaral foi o autor do gol, finalizando de cobrança o cruzamento de Veiga.

Em 2016, dos 12 gols de bola parada do Coxa, seis tiveram origem em cobranças de escanteio, cinco em cobranças de falta e um em cobrança de lateral.

No atual Brasileirão, o Coritiba é o segundo time com mais gols de bola parada. Só fica atrás do Palmeiras, que fez 16 gols dessa forma. Em 2015, o time paulista também ficou em primeiro lugar nesse ranking, com 18 gols desse tipo. O Coritiba terminou em último lugar nessa lista, com apenas três gols de bola parada.

GOLS DE BOLA PARADA

Falta direta e cruzamentos de escanteio, falta e lateral

No Brasileirão 2016

Palmeiras 16

Coritiba 12

Fluminense 12

Santos 11

No Brasileirão 2015

Palmeiras 18

Corinthians 15

Chapecoense 14

Joinville 13