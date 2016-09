Maicon vira desfalque nos próximos jogos após lesão muscular

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo não poderá contar com o zagueiro Maicon na próxima quinta-feira (22), contra o Juventude, na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O atleta sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda neste domingo (19), na derrota por 1 a 0 para o Atlético-PR. O clube, em nota, confirmou a lesão, mas não informou o tempo de recuperação. De acordo com o texto, Maicon ficará fora dos "próximos jogos" do time. Dessa forma, o zagueiro também não enfrentará o Vitória em Salvador no próximo domingo (25), em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Nesta segunda, antes mesmo da reapresentação do elenco, o jogador iniciou o processo fisioterápico e deu o primeiro passo para cumprir todas as etapas na sua recuperação", explicou o São Paulo via assessoria. O time do técnico Ricardo Gomes terá de vencer o Juventude, em Caxias do Sul (RS), para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, no Morumbi, os gaúchos venceram por 2 a 1.