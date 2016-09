Prólogo de 'Mad Max' estaria sendo filmado na Austrália, afirma jornal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma sequência de "Mad Max: Estrada da Fúria" está sendo feita, afirma o jornal australiano "Herald Sun". De acordo com a publicação, trata-se de um prelúdio centrado na história de Furiosa, interpretada pela vencedora do Oscar Charlize Theron. As filmagens têm previsão para serem feitas na região de Nova Gales do Sul, na Austrália, ainda neste semestre. A produção de George Miller levou seis estatuetas no Oscar em fevereiro e arrecadou cerca de R$ 507 milhões ao redor do mundo.