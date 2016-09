Saiba como remover o vírus que marca amigos no Facebook

(foto: Divulgação)

Todos os dias milhares de vírus se espalham pela internet e podem atingir e prejudicar milhares de usuários. Um dos mais comuns é o golpe que marca amigos em publicações do Facebook, saiba agora como remover esse vírus.

- É preciso que o usuário entre na seção de configurações do seu navegador, no Google Chrome é necessário acessar Ferramentas” e clique em “Extensões, no Firefox é necessário entrar em “Complementos”.

- Nesse ponto o usuário deve desinstalar a extensão instalada pelo vírus, caso isso não seja possível é sinal que o vírus “dominou” o computador do usuário e é necessário utilizar algum programa pra deletar o programa malicioso.

- Caso seja necessário, o usuário deve instalar o Revo Uninstaller, que vai deletar o navegador contaminado e todos os componentes relacionados.

No Facebook

- Após deletar o vírus de seu computador é importante que o usuário faça uma limpeza em seu Facebook. Para isso deve-se acessar a opção “Configurações” no canto superior direito.

- O usuário deve acessar a opção “Aplicativos” e deletar aqueles que o usuário não conheça ou considere malicioso.

- Selecione a opção “Excluir todas as atividades de (aplicativo) do Facebook” e depois em “Remover”.

Pronto, o vírus foi removido.

É importante também que o usuário faça uma limpeza completa de seu computador com um antivírus para se certificar de que não possui vírus instalados na máquina.