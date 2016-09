Gravações recomeçam com homenagens do elenco a Domingos Montagner

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o enterro de Domingos Montanger, no sábado (17), parte do elenco de "Velho Chico" (Globo) voltou a Sergipe para gravar as cenas finais da novela das 21h. E a emoção tomou conta dos atores. Diversos colegas de Montagner, que morreu afogado nesta quinta-feira (15), usaram as redes sociais para homenageá-lo. Marcos Palmeira foi um deles. Ele postou uma foto no Instagram de seu personagem, Cícero, junto com Montagner. "Homem bom, ele virou força da natureza. Aprendemos sempre com seu exemplo. Só vejo luz nesse momento", disse. E Irandhir Santos, que interpreta Bento, irmão do personagem de Montagner na novela, colocou no ar uma foto de uma fãs junto dos dois. Camila Pitanga já havia usado suas redes sociais neste domingo (18) para agradecer o carinho que tem recebido dos fãs após a morte de Montagner, com quem ela contracenava em "Velho Chico". E Marcelo Serrado fez um post emocionante dizendo que não conseguiu olhar para o rio São Francisco ao voltar para o hotel na hora de gravar. O ator foi velado neste sábado (17) no teatro Fernando Torres, no Tatuapé, zona leste de São Paulo, a poucas quadras da casa onde nasceu, e foi sepultado junto aos pais no Cemitério da Quarta Parada.