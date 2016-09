Universidade Positivo recebe Judge's Play

(foto: Divulgação)

O Centro Tecnológico (CT) Positivo realiza, nesta terça e quarta-feira (20 e 21 de setembro), a terceira edição da Judge's Play em 2016, uma oportunidade única para os aficionados por jogos digitais conhecerem games antes mesmo de serem lançados no mercado. Cerca de 200 estudantes do curso de Jogos Digitais vão apresentar, em primeira mão, mais de 25 jogos criados em sala de aula. “É a apresentação dos estudantes ao mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, a mostra de tendências no ensino de jogos digitais aos especialistas e apaixonados por games”, explica o coordenador do curso de Jogos Digitais do Centro Tecnológico Positivo, Emmanuel Alencar Furtado.

Líder na América Latina, o Brasil já se consolida no mercado de jogos eletrônicos e ocupa a 11º no mundo em termos de faturamento, com cerca de US$ 1,28 bilhão, em 2014. Os dados são da consultoria Newzoo e mostram ainda que o Brasil fica em 4º em número de jogadores, com 68,8 milhões. O setor foi impulsionado com a popularização dos smartphones e o crescimento do uso da tecnologia.

Serviço

Judge’s Play do Centro Tecnológico Positivo

Data: terça (20) e quarta-feira (21), das 19h às 20h

Local: Ginásio do Centro Tecnológico Positivo – Câmpus Ângelo Sampaio (Rua Alferes Ângelo Sampaio, 2300 - Bigorrilho)

Entrada: Gratuita