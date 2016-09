Para Levir Culpi, Fluminense precisa evoluir no ataque

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os resultados do Fluminense no Campeonato Brasileiro ainda estão muito irregulares: o time é capaz de conseguir vitórias importantes fora de casa, como fez contra o Grêmio, neste domingo; mas também já perdeu para Chapecoense e Botafogo no Rio de Janeiro recentemente. O técnico Levir Culpi apontou duas mudanças que o time precisa fazer para evoluir: repetir escalações e evoluir no ataque. O Fluminense fez apenas 31 gols em 26 jogos. Entre as equipes que estão fora da zona de rebaixamento, apenas Atlético-PR (24) e São Paulo (27) têm marcas piores. Levir Culpi acredita que sua defesa está razoável ­ é a sétima melhor do Brasileiro -, por isso o pior problema é o ataque. “Nossa defesa é quase uma das melhores do campeonato, está jogando relativamente bem. Nosso sistema defensivo funciona um pouco melhor do que o ataque. Ainda penso desta maneira. Precisamos atacar um pouco melhor, estamos trabalhando em cima disso. Mas não vai ser possível arrumar tudo não, ainda vamos errar alguma coisa”, analisou Levir. Para conseguir isso o técnico pretende manter a mesma escalação do Fluminense mais vezes. “Tenho tentado repetir de oito a nove jogadores por partida. Temos que dar continuidade e confiança. É o melhor jeito de engatar uma sequência e buscar os primeiros.” Neste domingo, Gustavo Scarpa, Marcos Junior, Wellington Silva e Henrique Dourado começaram jogando no setor ofensivo e portanto viram favoritos para buscar a missão de melhorar o ataque nas próximas partidas. Os dois jogos seguintes do time serão contra o Corinthians, primeiro pela Copa do Brasil, na quarta-feira, e depois pelo Brasileiro, no domingo.