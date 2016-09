Zé Ricardo deve promover volta de Guerrero

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo está em plena evolução no Campeonato Brasileiro e tem empolgado a torcida, mas o técnico Zé Ricardo não está 100% satisfeito. Ele acredita que o time ainda precisa melhorar e deve fazer uma mudança no ataque nos próximos jogos, com a volta de Paolo Guerrero ao time. “Há uma necessidade contínua de continuarmos evoluindo e vejo que podemos crescer nessa reta final do torneio. Isso nos dá esperança de continuar brigando pelo título da competição”, afirmou Zé Ricardo. A mudança no ataque deve acontecer por causa dos problemas com Leandro Damião. Ele mesmo admitiu que jogou mal contra o Figueirense, neste domingo, quando errou uma cobrança de pênalti e perdeu uma grande chance de gol. “Não consegui definir as jogadas. Acabou subindo uma bola ali, que era para bater de chapa. No pênalti também o goleiro acabou acertando o canto. Fico triste pela atuação”, afirmou Damião, que ainda tem outro problema: um incômodo no músculo adutor da coxa direita, que precisa ser avaliado. Sem Damião, o Flamengo pelo menos deve contar com o retorno de Guerrero, que ficou fora de cinco jogos por motivos diferentes ­ seleção do Peru, virose e gastroenterite -, mas agora deve estar recuperado. “A importância do Guerrero para a nossa equipe é muito grande. Esperamos contar com ele no treinamento desta segunda, para que ele possa nos atender na Sul-Americana e no Brasileiro”, afirmou Zé Ricardo. O Flamengo jogará na quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, contra o Palestino (CHI), fora de casa. Depois enfrentará o Cruzeiro, em casa, no domingo.