Vitor Bueno ignora briga por artilharia

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Vitor Bueno explicou o segredo do golaço que garantiu a vitória do Santos contra o Santa Cruz por 3 a 2, no último domingo, no estádio do Pacaembu, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bueno revelou que faz um trabalho extra de finalizações com a perna esquerda ao lado de Lucas Silvestre, auxiliar e filho de Dorival Júnior. “Tenho feito trabalho um na perna esquerda. Vira e mexe, eu chamo o Lucas (Silvestre) para fazer um trabalho de finalização”, afirmou Vitor Bueno. “Admito que foi bonito (gol contra o Santa Cruz), mas foi 10 pela importância, se fosse de canela também seria 10. Eu tinha que chutar uma de fora pois não tinha chutado nenhuma ainda. Quando eu cortei já sabia que ia bater no gol”, disse. Vitor Bueno é o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro. No entanto, o meia alega que está “desencanado” em relação à briga pela artilharia no Campeonato Brasileiro. Vitor soma dez gols na competição, um a menos que Robinho, do Atlético-MG, e Gabriel Jesus, do Palmeiras, líderes do Brasileiro no quesito. “Não é uma coisa que eu almejo. Meu foco é deixar o Santos lá em cima, mas se a bola continuar entrando eu vou ficar feliz e pensar em artilharia”, declarou. Vitor Bueno já se colocou a disposição do técnico Dorival Júnior para o duelo contra o Vasco nesta quarta-feira, em São Januário, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Santos venceu a partida de ida por 3 a 1, na Vila Belmiro, e pode até perder por um gol de diferença que se classifica para as quartas de final. “Quero jogar, sim, estou bem. A gente fica um pouco cansado, mas amanhã já estou 100%”, concluiu.