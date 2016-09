Paraná tem 13% de risco de queda e 1% de chance de acesso

(foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube tem apenas 1% de chance de acesso para a primeira divisão em 2016. O cálculo é do site Mat.ufmg.br, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Para chegar a esse número, é considerado o grau de dificuldade de cada partida restante do Paraná na Série B de 2016.

O grau de dificuldade é determinado pelos resultados obtidos por cada equipe na Série B, considerando o mando de campo. Ou seja, um time com bom retrospecto recente como mandante terá chances maiores de vitória em casa dentro do cálculo desse site.

Hoje, o Paraná está em 13º lugar com 33 pontos – seis pontos abaixo do G4 e seis pontos acima da zona de rebaixamento.

Pelo Mat.ufmg.br, o time paranaense tem risco de 13% de rebaixamento. Os favoritos para a queda à Série C são: Sampaio Corrêa (96%), Joinville (86%), Tupi (80%) e Bragantino (64%).

O Paraná ainda terá mais 12 jogos na Série B, seis em casa e seis fora. Na Vila Capanema, ainda vai enfrentar Náutico,CRB, Vasco, Bragantino, Criciúma e Tupi. Fora de casa os confrontos serão contra Goiás, Luverdense, JEC, Avaí, Paysandu e Ceará.

Para ficar em situação tranquila e fugir desse risco, o Paraná precisa de mais 14 pontos - quatro vitórias e dois empates, por exemplo. O time que chegar a esses 47 pontos terá 0,9% de risco de queda, segundo o mesmo site de cálculos.

Risco de rebaixamento

Segundo o Mat.ufmg.br

1 Sampaio Corrêa 96%

2 Joinville 86%

3 Tupi 80%

4 Bragantino 64%

5 Goiás 21%

6 Oeste 20%

7 Paysandu 14%

8 Paraná Clube 13%