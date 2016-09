Vá ver pinguins na Patagônia

Pinguis na Patagônia podem ser uma nova experiência em um cruzeiro marítimo (foto: Divulgação)

Com apenas sete navios de cruzeiros em águas brasileiras na temporada que inicia agora, opções para os cruzeiristas ficaram mais restritas. A novidade é o Norwegian Cruise Line, que vem pela primeira vez até a América do Sul.

O Norwegian Sun é o menor da temporada – se é que se pode chamar assim um navio que tem 15 restaurantes e bares, e capacidade para 1.936 passageiros. Estreando na temporada que começa em novembro e vai até março ,o navio da NCL mostra ao turista brasileiro as vantagens do “freestyle cruising”, estilo de viajar em que não há horários fixos para as refeições, nem lugares nas mesas marcados para o roteiro inteiro. Nem aqueles eventos tipo jantar de gala com o comandante.

Embora com menos de capacidade de transportar passageiros do que o Preziosa, da MSC, que leva em seus 18 andares até 4.345 hóspedes, o Norwegian Sun tem como lema as férias perfeitas para quem procura novas experiências.

Se muitos vão ficar a ver navios neste verão, outros vão usar o navio para ver...pinguins.É que entre os quatro roteiros na América do Sul, um deles foi chamado de “Marcha dos Pinguins”nas Ilhas Falkland, onde estão concentrados centenas de milhares dos pinguins de Magalhães.

Outra opção é fazer um cruzeiros pelo Canal Beagle, na ponta sul do continente, onde ficam as geleiras mais impressionantes. E dá também para descobrir a cidade perdida dos Incas no topo das montanhas de Machu Picchu.

No dia 2 de novembro o Norwegian Sun parte de San Diego, tomando o rumo da América do Sul, em viagem de 17 dias. Dos Estados Unidos o cruzeiros termina em Valparaiso, no Chile, iniciando itinerários de 14 ou 15 noites com destino a Buenos Aires, com saídas nos dias 19 de novembro, 21 de janeiro e 9 de março de 2017.

No sentido inverso, o navio parte no dia 6 de janeiro, 22 de fevereiro e 10 de abril, em viagem de 15 noites de Buenos Aires a Valparaiso. O roteiro pode ser combinado com o América do Sul Explorer, de 20 noites, com saída 25 de abril, viajando entre Valparaiso até San Francisco, nos Estados Unidos.

O Norwegian Sun tem tonelagem bruta de 78.309, hospeda até 1.936 cruzeiristas em cabines duplas, tem 33 metros de largura, tripulação de 953 funcionários e foi renovado em 2016. O hóspede vai usufruir de restaurantes de cozinha asiática, temperos italianos, requintes franceses e até uma steakhouse americana e uma churrascaria bem brasileira.

Shows, mágica, comédia, festas, drinques e música para dançar e esquecer da hora. E tem ainda o cassino, uma noitada que pode exigir depois um relax no Mandara Spa. Crianças têm uma piscina exclusiva e centros de atividades que permitem férias para os pais. Adolescentes curtem o Teen Club e todos encontram o que fazer – ou o nada fazer, e depois descansar. Que sempre é muito bom.



Novos horizontes nos itinerários da NCL, desvendando países distantes e exóticos





Detalhe: também foram programados cruzeiros entre Buenos Aires e Rio de Janeiro, durante 10 noites: saíd em 13 de dezembro, 12 de fevereiro e 31 de março.

Mas quem está procurando novos destinos, é aproveitar a navegação por outros mares, na Ásia, Áustralia e Nova Zelândia, com roteiros de 7 a 21 noites. São os novos horizontes, rumo ao Golfo, Índia, Extremo Oriente e Australásia. Veja o que prefere conhecer, entre a mesquita Sultan Qaboos em Muscat, a vista do mar em Mumbay, o Portão de Entrada da Índia, um tour pela antiga capital do Sri Lanka (Kandy) junto de um lago. Ou a modernidade e exotismo de Cingapura e Hong Kong, entre templos dourados, o Palácio Real em Bangkok, as mansões coloniais de Georgetown em Penang e as 3.000 ilhas da baía de Ha Long no Vietnã. Na Austrália, as paisagens imbatíveis de um país único, a Harbor Bridge, a Opera House em Sydney ou a distante Darwin no Top Enda e Cairns, portão de entrada para a Grande Barreira de Corais. E ainda vai ter opção para a Nova Zelândia, com o porto de Napier em estilo art deco e cidades movimentadas. Feel Free para fazer sua boa escolha.