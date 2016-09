Deputado diz que Marta mente sobre posição de Russomanno quanto a direitos trabalhistas

THAIS BILENKY SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado estadual Campos Machado (PTB) acusou a candidata Marta Suplicy (PMDB) de "caminhar pela estrada da mentira" e afirmou que ela "não pode" ser prefeita de São Paulo. Em vídeo ao qual a reportagem teve acesso, o deputado reage à fala da senadora, que acusou o oponente Celso Russomanno (PRB) de ser contra os direitos dos trabalhadores. Marta vem associando o candidato ao ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que é do PTB. O partido é o mesmo da mulher de Campos Machado, Marlene, candidata a vice na chapa do PRB. "Para ganhar alguns votos, a candidata mentiu despudoradamente dizendo que o Russomanno era contra os direitos trabalhistas e que o ministro Ronaldo Nogueira defendia essa tese", criticou o deputado. Ele lembrou que Nogueira foi escolhido pelo presidente Michel Temer, presidente licenciado do PMDB, partido de Marta. "O ministro defende com a sua própria vida os direitos trabalhistas, ele que começou no chão de fábrica", afirmou Machado. "Ora, candidata, não é assim que se age. Quer votos? Busque-os não na mentira, não na infâmia, não na injúria." Marta chegou a se aliar ao PTB, mas abriu mão ao conseguir a adesão do PSD, que indicaria Andrea Matarazzo candidato a vice, no lugar de Marlene Campos Machado. O deputado, então, declarou apoio a Russomanno.