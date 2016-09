Atleta desiste de competir pelo 1º lugar para ajudar irmão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A etapa final do circuito mundial de triatlo, disputada em Cozumel, no México, ficou marcada por uma cena emocionante pouco antes da linha de chegada. Disputando a vitória em prova realizada neste domingo (18), o britânico Alistair Brownlee desistiu de competir com o sul-africano Henri Schoeman para ajudar seu irmão Jonathan Brownlee a cruzar a linha de chegada.

Com o empurrão do irmão, Jonathan terminou em segundo e desabou no chão diante do desgaste sofrido na prova que se encerrou após 10 km de corrida. Alistair, que é bicampeão olímpico, ficou em terceiro e recebeu intensos aplausos do público presente. A ajuda ao irmão mais novo também é explicada pela disputa do título do circuito.

Se vencesse a etapa final e o espanhol Mario Mola ficasse abaixo do quarto lugar, Jonathan Brownlee conquistaria o troféu da temporada. E a situação era essa até o quilômetro final, quando o britânico sucumbiu no calor mexicano.

Mesmo com a ajuda do irmão, o segundo lugar na prova foi insuficiente para Jonathan garantir o título, já que Mola ficou em quinto e garantiu quatro pontos de vantagem na classificação final. Porém, o sentimento dos irmãos britânicos ao fim da disputa não teve nada de decepção. E sim de alívio.

"Foi uma reação natural do ser humano com um irmão, mas para qualquer um eu teria feito a mesma coisa. Eu acho que é o mais próximo da morte que você pode estar no esporte", disse Alistair. Jonathan, que ficou com a prata nos Jogos Olímpicos do RiO após ser ultrapassado pelo irmão na corrida, publicou uma foto no hospital agradecendo a Alistair. Ele sofreu desidratação durante a prova, mas se recupera bem. "Não era como eu esperava terminar a temporada, mas eu deixei tudo. Obrigado, Alistair. Sua lealdade é incrível", escreveu.