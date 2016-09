Músicas tem elo entre elas e a melancolia em comum (foto: Divulgação)

O CD Alma Brasileira será lançado por Luiza Wuaden, jovem intérprete e um grupo de músicos convidados. A gravação apresenta músicas de compositores brasileiros, reconhecidos por sua qualidade artística, como Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga, Jayme Ovalle, Cláudio Santoro entre outros.



Buscando uma interpretação mais atual de canções da música brasileira, o CD reúne 15 faixas escolhidas depois de uma ampla pesquisa feita desde 2011. “As canções selecionei ao longo dos anos, ao perceber um elo entre elas: cada uma tem algo da emoção, da melancolia e da alegria da alma brasileira”, explica Luiza, que estuda canto desde os seis anos.



Em seu encarte, Alma Brasileira traz um resumo da pesquisa sobre as obras e seus compositores situados no contexto histórico de suas épocas. “São obras muito valiosas, a maioria das quais sem registros atualizados disponíveis. Os fonogramas antigos existentes foram esquecidos pela mídia por não terem a qualidade de áudio exigida na atualidade. Por isso, a grande contribuição cultural deste CD está na preservação do riquíssimo repertório, trazendo essas canções ao conhecimento das novas gerações”, explica o produtor executivo Mário Wuaden.



Quase todas as mil unidades produzidas serão destinadas gratuitamente a escolas públicas de Curitiba, bibliotecas e entidades ligadas à cultura. Este projeto recebeu o incentivo cultural do Grupo DIVESA, através da Lei do Mecenato Municipal de Curitiba, produzido com recursos do Mecenato Subsidiado de Curitiba. Em parceria com a Fundação Cultural de Curitiba, a Secretaria Municipal de Educação/SME e a URBS.



SERVIÇO:

CD Alma Brasileira - Concertos de Lançamento por Luiza Wuaden

Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha

Dias 21 e 22 de setembro, às 20h30

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia entrada). Descontos de 50% para assinantes da Gazeta do Povo, associados do Disk Ingressos. Não cumulatico com descontos previstos em lei.