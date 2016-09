Anvisa proíbe 14 medicamentos e dois cosméticos. Veja quais são

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira (19/09) medidas de interesse sanitário a 14 medicamentos e dois produtos cosméticos.

Todas as resoluções com as ações da Anvisa foram publicadas no Diário Oficial da União.

Confira a lista com os produtos, lotes, empresa, motivos e medidas adotadas:

MEDICAMENTOS



PRODUTO LOTE EMPRESA RAZÃO MEDIDA 1. Ringer com Lactato, solução endovenosa de 500mL 1414227 (Val. 31/12/2016) Equiplex Indústria Farmacêutica Ltda. Resultado insatisfatório no ensaio de aspecto, devido a presença de material estranho na solução - Suspensão da distribuição, comercialização e uso do lote em questão

- Determinar que empresa promova o recolhimento do estoque 2. Hyplex B (Polivitmínico solução injetável, ampola 2mL) 16040287 (Val. 04/2018) Hypofarma – Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda. Relato da COVISA de “fragmento de vidro dentro de ampola” Interdição cautelar do lote do produto em questão 3. Água para Injeção, 10mL 1630477

(Val 18/03/2018) Equiplex Indústria Farmacêutica S.A Comunicado de falha no fechamento das ampolas, gerando como consequência vazamento das mesmas - Suspensão da distribuição, comercialização e uso do lote em questão

- Determinar que empresa promova o recolhimento do estoque 4. (envolve seis produtos) - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% (Soro Fisiológico)

- SOLUÇÃO DE IODO 2% (Tintura de Iodo)

- SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3% (Água Oxigenada Líquida)

- SOLUÇÃO DE VIOLETA GENCIANA 1% (Violeta Genciana 10V)

- SOLUÇÃO DE ÁCIDO BÓRICO 3% (Água Boricada)

- ÁGUA PURIFICADA - LBS Laborasa Indústria Farmacêutica Ltda. Cancelamento do Certificado de Boas Prá- ticas de Fabricação da empresa LBS Laborasa Indústria Farmacêutica Ltda, publicado em 18/05/2015 - Proibição da fabricação, distribuição, comercialização, divulgação e uso de todas as apresentações dos produtos listados

- Determinar que empresa promova o recolhimento do estoque 5. - AZITROPHAR (Azitromicina 500 mg, comprimidos revestidos)

- CIPROFINAX (Cloridrato de Ciprofloxacino, 500 mg, comprimidos revestidos)

- DOXICLIN (Cloridrato de Doxiciclina 100 mg, comprimidos revestidos) - Pharlab Indústria Farmacêutica S.A Comprimidos revestidos com Insumos Ativos não autorizados pela Anvisa - Proibição da distribuição, comercialização e uso de todos os lotes dos medicamentos

- Determinar que empresa promova o recolhimento do estoque 6. AZITROPHAR 600mg, pó para suspensão oral 158371

(Val. 10/2017), 158365

(Val. 09/2017)

158369

(Val. 09/2017) Pharlab Indústria Farmacêutica S.A Resultado insatisfatório no ensaio de Aspecto - Suspensão da distribuição, comercialização e uso dos lotes em questão

- Determinar que empresa promova o recolhimento do estoque 7. Xaropinho Vovó Isabel - 100% natural e Xaropinho 7 ervas (todos os produtos e demais medicamentos) - F. dos Santos Comércio de Mel - ME Empresa sem Autorização de Funcionamento nesta Agência - Proibição da fabricação, bem como da distribuição, comercialização, divulgação e uso de todas as apresentações dos produtos

- Determinar que empresa promova o recolhimento do estoque





COSMÉTICOS