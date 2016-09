MON vira escola de trânsito para alunos

Pátio do Oscar Nimeyer foi tomado por bicicletas (foto: Franklin de Freitas)

Até a sexta-feira, O Museu Oscar Niemeyer (MON) é palco da ação “Conhecendo o Trânsito”, que apresenta o trabalho do Corpo de Bombeiros, do Instituto Paz no Trânsito (Iptran), das polícias rodoviárias estadual e Fedeal e de outros parceiros para 800 crianças da rede estadual de ensino.

Além da exposição e demonstração dos serviços, durante a visita as crianças podem participar de um circuito de bicicleta, organizado pelo Detran e pelo programa Ciclo Paraná, com dicas de segurança, simulando ruas da cidade.

Hoje, outras ações educativas serão desenvbolvidas. A campanha Se Liga no Trânsito – Se beber não dirija, estará nos bares em frente a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) entre às 20 e 22 horas. A blitz educativa terá como objetivo conscientizar os jovens sobre os riscos de consumir bebidas alcoólicas e dirigir.

Na quinta-feira, das 11 às 17 horas, o Detran fará uma ação para donos de animais estimação no “Parcão”, localizado atrás do MON Em parceria com o Pet Shop Rei dos Animais, será feita demonstração sobre o uso correto de acessórios para transportar os animais em veículos. A Semana Nacional do Trânsito é comemorada em todo o País de 18 a 25 de setembro. A campanha que neste ano tem como tema “Eu sou +1 por um Trânsito + Seguro”.