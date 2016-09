Nova ferramenta facilita a liberação dos bombeiros (foto: Divulgação/ 2GB/Corpo de Bombeiros)

O Processo de Licenciamento Prévio de Regularização de Empresas, que atualmente é disponibilizado pelo Corpo de Bombeiros e demorava até quatro dias para ser efetivado, agora vai ficar mais simples e pode ser resolvido em até sete minutos. O avanço será com a implementação de uma ferramenta no site da instituição que visa atender os pequenos e micro empresários no processo de abertura de empresas.

O lançamento da nova ferramenta será hoje, às 9 horas, no auditório do Sebrae (Rua Caeté, nº 150, no bairro Prado Velho, em Curitiba). O Sebrae/PR reúne entidades parceiras e comandantes do Corpo de Bombeiros para o lançamento da ferramenta.

A ferramenta é o Prev Fogo, um sistema eletrônico que simplifica a concessão de licença dos Bombeiros na abertura de empresas. Até então, o procedimento padrão obrigava o empreendedor a aguardar uma vistoria para poder dar início às suas atividades. A partir de agora, se a atividade for de baixo risco, ele consegue a licença automaticamente, pela internet, e já pode ir operando enquanto aguarda a vistoria.