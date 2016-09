Greve dos bancários chega ao 15º dia

Na última sexta-feira, os bancários recusaram mais uma proposta da Federação Nacional de Bancos (Fenaban) e decidiram continuar a greve nacional, iniciada no último dia 6 e que completa hoje 15 dias, com mais de 12 mil agências e 52 centros administrativos fechados em todo o País, já na terceira semana de paralisação. No Paraná, são 791 agências e dez centros administrativos paralisados. Há mais de 19 mil trabalhadores em greve. Na reunião de sexta-feira, a Fenaban ofereceu aos bancários reajuste salarial de 7% e abono de R$ 3,3 mil. Os bancários não ficaram satisfeitos e decidiram manter a paralisação. Ainda não há data para novas negociações.