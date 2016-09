Agência abre vagas para PSS

As inscrições para os interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado (PSS) começam hoje para contratação de 61 profissionais para a Agência do Trabalhador de Curitiba. São quatro vagas para nível superior, com salários de R$ 3.657,27, e 57 vagas para nível médio, com salários de R$ 1.523,85. A carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas até 26 de setembro. Os interessados devem se inscrever pelo link: www.pssparana.pr.gov.br/pssparana/publico.do?action= iniciarProcesso . As vagas são para analista de sistemas, Psicologia e técnico em informática e supervisor de setor.