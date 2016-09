Frota de Curitiba cresceu 39,48% desde 2007 (foto: Franklin de Freitas)

SAIBA MAIS BPTran realiza blitze nesta terça

A frota de veículos da Capital, segundo dados do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), soma um total de 1.410.551 veículos, desde automóveis e motocicletas até ônibus e tratores (dados de agosto passado). Se enfileirados, essa frota atingira um comprimento de mais de 5.170 quilômetros. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, a Capital conta atualmente com 4.340 quilômetros (ou 4.340.000 metros) de vias pavimentadas. Isso significa que, sem contar as pistas com mais de uma faixa, se toda a frota curitibana fosse para as ruas ao mesmo tempo, fatalmente faltaria espaço.

Os veículos, a mobilidade, e a segurança viária fazem parte das discussões da Semana Nacional do Trânsito, iniciada no fim de semana e que tem ações na Capital até a próxima sexta-feira.



Os números não chegam a surpreender. De acordo com a mais recente estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), publicada em agosto passado, Curitiba conta com 1.893.997 habitantes. Cruzando este número com a frota de veículos da cidade (frota total), temos que há na Capital 1,33 habitantes para cada carro. Ou seja, se toda a população da cidade fosse colocada dentro de automóveis, cada um deles seria ocupado por menos de duas pessoas, em média.

Aumento — Desde agosto de 2007, ano mais longínquo com dados disponíveis no sistema do Detran-PR, até agosto deste ano, a frota de veículos de Curitiba registrou um expressivo crescimento de 39,48%. Há nove anos, existiam 1.011.283 veículos na cidade.

Mais da metade dos veículos são automóveis, num total de 973.689, o que representa 69% da atual frota do município. Em 2007 eram 736.760 automóveis, o que significa um aumento de 32,2% em nove anos. Ainda mais significativo, porém, foi o aumento da frota de caminhonetes e motocicletas no período. O primeiro registrou alta de 144% e o segundo cresceu 47,1%.



Frota de Veículos Curitiba (Agosto de 2016)

Automóvel: 973.689

Caminhão: 37.310

Trator: 10.822

Caminhonete: 92.893

Camioneta: 77.957

Ciclo-motor: 1.160

Micro-ônibus: 4.181

Motocicleta: 123.918

Motoneta: 21.553

Motor casa: 340

Ônibus: 6.325

Quadriciclo: 13

Reboque: 24.887

Semi-reboque: 16.301

Side-car: 21

Trator esteira: 12

Trator rodas: 415

Trator misto: 12

Triciclo: 443

Utilitário: 18.299

Total: 1.410.551