SAIBA MAIS Enfileirada, frota de Curitiba não caberia nas ruas

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) promove hoje, a partir das 14 horas, blitzes educativas em diversas regiões do Estado. Em 130 pontos da Capital e do Interior serão distribuídos materiais educativos e repassadas dicas e orientações sobre segurança para motoristas, ciclistas e pedestres em áreas urbanas e rodovias. A ação integra as atividades da Semana Nacional de Trânsito, que segue até dia 25. A Polícia Rodoviária estadual também promove atividades nos 52 mil quilômetros de estradas estaduais.

Em Curitiba, serão nove pontos de bloqueio localizados nos bairros Capão da Imbuia, Pinheirinho, Batel, Centro, Campina do Siqueira, Centro Cívico, Jardim Social, Uberaba e Rebouças. O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) irá orientar motoristas e pedestres sobre medidas de segurança, sinalização e o uso de dispositivos como cinto e cadeirinha.