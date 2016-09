Quinta é dia sem carro em Curitiba

Na quinta-feira, durante todo o dia, haverá o fechamento para os carros de trechos de várias ruas de Curitiba para atividades recreativas e esportivas, em comemoração ao Dia Mundial sem Carro. As vias terão restrição de trânsito e atividades sobre trãnsito. Neste dia também acontece a Marcha das 2016 bicicletas, partindo da Praça de Bolso do Ciclista, percorrendo as ruas centrais.

Canceladas — Devido às restrições de entrega de materiais da Prefeitura durante o período eleitoral, foram canceladas as ações programadas pela Secretaria Municipal de Trânsito (Setran) de entrega de folhetos educativos hoje, amanhã e na quinta-feira, durante a Semana Nacional do Trânsito 2016.

As ações educativas Sinal Amarelo, Travessia Segura e Celular e Fone de Ouvido serão realizadas pela Setran após o período eleitoral. Estão mantidos na programação da Semana Nacional do Trânsito, com ações a partir de hoje. No sábado, acontece a participação da Setran na primeira edição do iCities Kids, no Parque Barigui.