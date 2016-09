(foto: Franklin de Freita)

Reduzir a tarifa de ônibus em até 90 dias de administração, usar a tecnologia para resolver os principais problemas da cidade e agilizar a marcação de consultas e exames. Esses foram os principais eixos da sabatina com o candidato do PSD à prefeitura de Curitiba, que abriu a série de sabatinas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e do Bem Paraná, na noite desta segunda-feira (19). Leprevost falou por cerca de 1h30 e discorreu sobre transporte, planejamento urbano, Uber, saúde e outros temas. Não faltaram críticas à gestão do prefeito Gustavo Fruet (PDT).

Perguntado sobre a principal proposta de sua campanha, Leprevost disse que sua meta é implantar uma gestão inteligente na cidade. "Nossa proposta é a gestão inteligente, utilizar toda a tecnologia para fazer com que os serviços públicos ofertados pela prefeitura aos cidadãos possam ser mais eficientes", afirmou. "Hoje vemos que o dinheiro do constribuinte é muito mal aplicado, e a prefeitura não tem dado conta de de suprir as demandas nas mais viaradas áreas".

Ele citou como exemplo as filas para marcação de consulas e exames. "Até hoje as pessoas têm que ir para as filas às 5 horas da manhã, simplesmente para marcar uma consulta médica, não é para se consultar ou fazer um exame. Vamos fazer a marcação de consultas usando os meios digitais".

Perguntado sobre como cumprir as promessas com recursos limitados e um orçamento já comprometido, Leprevost disse que pretende "gastar melhor". "O atual prefeito pegou uma gestão com dívidas do Luciano Ducci. Sabemos que receberemos a prefeitura com uma dívida de R$ 1 bilhão", comentou. "Mas sabemos que a arrecadação no próximo ano poderá chegar a R$ 9 bilhões". Ele disse ainda que pretende demitir funcionários comissionados e reduzir o número de secretarias. Um exemplo é passar as atribuições da Secretaria de Trânsito para a Urbs.

Leprevost se comprometeu a reintegar o sistema de transporte com a região metropolitana e a reduzir o valor da tarifa nos primeiros 90 dias de gestão. "Vou dialogar com o governo do estado. É possível reduzir, em 90 dias de gestão, a tarifa para R$ 3,65 ou R$ 3,60, cortando os 4% que a Urbs abocanha e que alega que tem que gastar para fazer a manutnção das estações tubo". O candidato descartou a implantação do metrô nos próximos quatro anos, caso seja eleito, e prometeu investir no veículo leve sobre trilhos (VLT).

Leia matéria completa sobre a sabatina na edição de quarta-feira do Bem Paraná.