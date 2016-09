Hoje o dia deve ficar parcialmente encoberto (foto: Franklin de Freitas)

Os últimos dias do inverno devem ser com tempo encoberto e frio nas primeiras horas da manhã na faixa Centro-Sul e Leste do Paraná. A estação termina às 11h21 de quinta-feira, e a previsão no site do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) é de temperaturas máximas de 20ºC nestas regiões. Em Curitiba, a previsão é de um dia com muitas nuvens, mas sem chuva. As temperaturas oscilam entre 7 e 22 graus.

Amanhã, a madrugada e manhã deve ter muita serração nas regiões mais ao Sul do Estado, e temperaturas em elevação, apesar do céu encoberto na maior parte do dia. Já no Norte, Noroeste e Norte Pioneiro, faz calor nos últimos dias da estação, com marcas que podem passar dos 30ºC nas próximas tardes.

Amenas — As temperaturas em Curitiba ficam amenas até o final do mês, segundo a previsão de longa data no site da Climatempo. Até a virada do mês, a máxima na Capital não passa dos 23ºC. A mínima, porém, não fica baixa ao extremo, oscilando na casa dos 7 a 8 graus.