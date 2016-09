UFPR e PUCPR são destaque em ranking

A Universiade Federal do Paraná (UFPR) ficou em 7º lugar entre as melhores universidades brasileiras, de acordo com o ranking do jornal Folha de S. Paulo. Com 92,37 pontos, a Universidade Federal do Paraná obteve a segunda melhor posição do Sul. A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) também aparece bem no ranking.

O ranking considera cinco itens: Inovação (no qual a UFPR ficou em 4º lugar), Ensino (9ª posição), Pesquisa (11º), Mercado (12º) e Internacionalização (24º). O primeiro lugar do ranking coube à Universidade Federal do Rio de Janeiro.

PUC — A PUCPR é a primeira colocada no Paraná entre as universidades privadas no Ranking Universitário Folha 2016 (RUF), e a 3ª melhor colocada em relação às instituições privadas de todo o Brasil. Entre as 195 universidades avaliadas pelo ranking, a PUCPR ocupa o 32º lugar.

No Paraná, as primeiras colocadas foram a Universidade Federal do Paraná, Universidade Estadual de Maringá e a Universidade Estadual de Londrina, respectivamente. A PUCPR está em 4° lugar no ranking geral do estado.

Curtida — A UFPR comemora mais uma conquista, desta vez nas redes sociais. A Universidade é a instituição com mais fãs no Facebook entre 63 universidades federais, com 143.981 curtidas. Os dados constam de levantamento feito em 1º de setembro pelo jornalista e consultor em Comunicação Cristiano Alvarenga, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).