A campanha de vacinação contra a dengue, que contempla 30 municípios paranaenses, termina neste sábado. Até o momento, 159 mil pessoas foram imunizadas, o que representa apenas 31,8% do público-alvo da campanha. A expectativa é ampliar esta cobertura vacinal com atividades especiais ao longo da semana. A meta era imunizar 80% do público alvo.

As doses estão disponíveis em mais de 160 unidades de saúde, de acordo com a organização de cada Secretaria municipal de Saúde. Em algumas cidades, a vacinação também acontece em escolas, universidades, indústrias, empresas, comércio e demais locais estratégicos. O objetivo é facilitar o acesso de crianças, jovens e adultos que fazem parte do público-alvo da imunização.

O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, ressalta que esta é a última chance para as pessoas tomarem gratuitamente a vacina antes do verão. “A segunda dose será aplicada só em fevereiro, por isso as pessoas têm que aproveitar esta oportunidade e se proteger o quanto antes”, enfatizou.