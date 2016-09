Oposição critica clima de festa de Conferência das Farc

SYLVIA COLOMBO, ENVIADA ESPECIAL BOGOTÁ, COLÕMBIA (FOLHAPRESS) - Enquanto os líderes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) se reúnem em tendas fechadas para discutir os termos do acordo de paz que estão prestes a assinar com o governo colombiano, 200 representantes das mais de 80 frentes da guerrilha em todo o país fazem festa do lado de fora.

Desde o último sábado (17), as Farc estão reunidas em sua décima conferência, encontro quadrianual que, em suas versões anteriores, ocorreram na clandestinidade e sob ameaças de ataques das Forças Armadas. Em geral, eram reuniões para tratar de estratégias de campanha militar. Desta vez, é para discutir os artigos do acordo, a entrega de armas e a desmobilização. Por isso, o clima é completamente outro.

Além de anéis militares garantindo a segurança do evento, ao qual assiste também a mídia nacional e estrangeira, o governo liberou 24 comandantes guerrilheiros que estão cumprindo pena em prisões para que participem do evento. As imagens de um verdadeiro "Woodstock guerrilheiro" encheram os noticiários colombianos nesta segunda (19), mas também levantaram críticas por parte da oposição ao presidente Juan Manuel Santos e de pessoas contrárias ao acordo.

Quem fez mais ruído, como sempre, foi o ex-presidente Álvaro Uribe, que, em entrevistas a rádios e em rede social, chamou Santos de irresponsável, por estar em Nova York "vendendo a ideia de que ganhou a guerra enquanto no sul do país (San Vicente del Caguan), as Farc estão celebrando o que consideram uma vitória".

O evento ocorre numa localidade a quatro horas de carro do município, em uma área em que as Farc atuam há muito tempo. No acampamento foi armado um palco com três telões e alto-falantes, foram espalhados banheiros químicos e foram instaladas tendas de venda de comida, uísque, cerveja, sorvete e souvenires guerrilheiros por parte da população local. Entre as cenas que mais levantaram o público na primeira noite esteve a subida ao palco de um guerrilheiro, Marbel Zamora, que está preso há dez anos, seguido por seus filhos. As pessoas se levantaram para aplaudir e dançar. Ao longo dos próximos dias, as Farc devem dar a aprovação formal ao acordo, que será assinado no próximo dia 26, em Cartagena, e depois votado, em plebiscito, em 2 de outubro.