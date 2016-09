Clima de guerra

Demorou, mas parece que a bruxa finalmente deu as caras nesta campanha eleitoral. Vejam este caso em Juranda, no Centro-Oeste do Estado. No final de semana, durante um comício da candidata a prefeita Leila Miotto Amadei (PSD), seis pessoas ficaram feridas após uma briga generalizada. Entre as vítimas, o caso mais grave é de uma mulher que foi esfaqueada. De acordo com a PM, algumas pessoas, que estavam supostamente embriagadas, começaram a confusão. Os suspeitos tentaram invadir o palco no momento que a candidata começou o discurso. Como havia apenas dois policiais no local, foi necessário chamar reforços de Ubiratã e Campina da Lagoa.

Guerra II

“As eleições aqui no município sempre foram muito acirradas, mas nunca aconteceu algo dessa forma”, reclamou Leila, que viu a filha e a mãe sob ameaças. Na frente do palanque centenas de pessoas - entre elas crianças, adolescentes e idosos.



Não votem

O Pastor Sila Malafaia, da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, defende que os eleitores evangélicos não votem nos candidatos do PT, Psol, Rede, PCdoB e PV. “Eles defendem o casamento gay, o aborto, a erotização das crianças, a ideologia do gênero. São covardes, cínicos, apoiaram o governo da esquerda corrupta. Não vote nesta gente”, disse em vídeo no Youtube, que já passou dos 57 mil acessos.



Não votem II

Em Curitiba, os partidos citados por Malafaia estão com Tadeu Veneri (PT) e Xênia Mello (Psol), ou apoiam Requião Filho (Rede), Ney Leprevost (PCdoB) e Gustavo Fruet (PV).



Sem ofensas

A juíza eleitoral Sayonara Sedano determinou que a coligação Curitiba Segue em Frente, do candidato à reeleição Gustavo Fruet, não veicule mais no rádio ou tevê material ofensivo ao candidato Rafael Greca, da coligação Curitiba Inovação e Amor. Se descumprir, o prefeito estará sujeito a multa no valor de R$ 100 mil.



Sob vara

O ator e ativista do PT José de Abreu pode encarar a PF em sua porta, para conduzi-lo sob vara para depor na CPI da Lei Rouanet. Isso tudo por que ele zombou da convocação, pedindo uma passagem Paris-Brasília. Abreu foi convocado para explicar os R$299 mil arrecadados e que ficaram sem a devida prestação de contas.



Na entrevista

A candidata a prefeita de Curitiba, Maria Victoria (PP), garantiu no TRE, em decisão monocrática do Juízo da 175ª Zona Eleitoral, o direito de ser convidada a participar de entrevistas televisivas na RPC. Ela havia ficado fora, num acordo fechado com os candidatos que obtiveram mais de 5% das intenções de voto nas pesquisas.



Empresas...

... e eleições. A imprensa nacional veiculou ontem notícia de que deputados e senadores articulam no Congresso a volta do financiamento empresarial de campanha. A ideia é aproveitar a dificuldade de arrecadação nesta eleição, quando empresas estão oficialmente proibidas de doar a candidatos pela primeira vez desde 1994, para trazer a discussão à tona e tentar aprovar ainda este ano a volta da doação de empresas.