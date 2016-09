Jim Carrey teria ajudado ex a cometer suicídio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jim Carrey está sendo processado, na Justiça dos EUA, sob acusação de ter facilitado o suicídio da ex-namorada Cathriona White, em setembro de 2015. Segundo a ação ajuizada por Mark Burton, ex-marido de White, na Corte Superior de Los Angeles, o ator teria usado um nome falso para comprar os remédios que ela usou alguns dias depois para tirar a própria vida. White, 30, morreu devido a overdose de remédios, que só podiam ser obtidos com prescrição médica.

De acordo com a ação, Carrey teria usado o nome falso de Arthur King para conseguir os comprimidos. Burton também acusa o ator de ter dado o remédio à ex-namorada, mesmo sabendo que ela tinha depressão, já tinha tentado tirar a própria vida e só conseguiria administrar a quantidade necessária com acompanhamento médico. O ator também é acusado de, após a morte da ex-namorada, ter mandado uma mensagem no celular dela dizendo que ela havia se confundido e trocado os medicamentos dele pelos dela. Carrey não se manifestou.