Greca tem 45% e pode vencer no 1º turno

Greca: ele tem 45% e os outros juntos, 42% (foto: Franklin de Freitas)

Pesquisa Ibope divulgada ontem aponta que o candidato do PMN, Rafael Greca, está com 45% de intenções de voto para a prefeitura de Curitiba. Com esse porcentual, ele poderia vencer a eleição no primeiro turno.

Em seguida aparece o atual prefeito, Gustavo Fruet (PDT), com 16%, seguido dos deputados estaduais Requião Filho (PMDB), com 8%, Ney Leprevost (PSD), com 6%, Maria Victoria (PP), com 6%, e Tadeu Veneri (PT), com 4%. A lista é completa por Ademar Pereira (PROS), Afonso Rangel (PRP) e Xênia Mello (PSOL), que, juntos, somam 2%.

Brancos e nulos somam 9% e 4% não sabem dizer em quem votariam. Considerando-se apenas os votos destinados a algum candidato, Greca tem 45% e os outros todos, juntos, somam 42%.

A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. O instituto ouviu 805 eleitores entre quinta-feira (15) e domingo (18). A pesquisa foi encomendada pela RPC TV, e registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) sob o número PR-01610/2016.

É o segundo levantamento do instituto para a eleição municipal em Curitiba depois que os candidatos foram definidos. No primeiro, de 23 de agosto, Greca tinha 28%, contra 19% de Fruet, 16% de Requião Filho e 6% de Ney Leprevost.

O Ibope fez também uma simulação de segundo turno entre Greca, Fruet e Requião Filho. No primeiro cenário, Greca derrota Fruet com um placar de 61% a 26% dos votos válidos. O candidato do PMN também supera Requião Filho (64% a 19%). E Fruet leva vantagem sobre Requião Filho (46% a 28%).

A pesquisa traz também o índice de rejeição dos candidatos. O maior porcentual ficou com Requião Filho (38%), seguido de Tadeu Veneri (32%), Xenia Melo (31%), Gustavo Fruet (26%), Maria Victória (25%), Ademar Pereira (19%), Afonso Rangel (19%), Ney Leprevost (15%) e Rafael Greca (12%). Nesse caso, o Ibope permite respostas em mais de um candidato.

Avaliação do prefeito

O Ibope também perguntou aos eleitores qual seria a avaliação da gestão do atual prefeito, Gustavo Fruet. A pesquisa indicou que 3% acreditam que a gestão é ótima; 23% veem como boa; 42% acham que é regular; 15% dizem que é ruim; e 13% afirmam que é péssima. Não sabem/não responderam chegam a 3%.