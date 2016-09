Uma pesquisa do instituto IRG Pesquisa indica que o candidato Ruy Hauer (PR) aparece à frente na corrida para a prefeitura de Matinhos (litoral do Paraná). Ele lidera tanto nas respostas estimuladas — quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor — quanto nas respostas espontâneas. Nos dois cenários, Cida Santos (PSB) aparece em segundo lugar.

A pesquisa foi feita entre 15 e 18 de setembro, tem grau de confiança correspondente a 95% e margem estimada de erro de 4,9 pontos porcentuais para mais ou para menos. A IRG Pesquisas encontra-se registrada no Conselho Regional de Estatística da 3ª Região sob o nº J3140.

O levantamento do IRG Pesquisa indica ainda que 80% da população aprova a atual administração do prefeito Eduardo Dalmora (PDT).