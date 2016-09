Vereadora pede cassação de Galdino

O presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Ailton Araújo (PSC), encaminhou ontem à Corregedoria da Casa a denúncia de agressão contra o vereador Professor Galdino (PSDB). O tucano é acusado de ter agredido a vereadora Carla Pimentel (PSC) na quarta-feira da semana passada, dentro da Câmara. Ele chegou a ser detido, mas foi liberado após prestar depoimento na Delegacia da Mulher. Pelo menos outros quatro parlamentares disseram ter presenciado o fato.

A Mesa da Câmara terá cinco dias úteis para definir se o caso será julgado pelo Conselho de Ética da Casa ou se instala uma Comissão Processante em plenário. A Corregedoria deve se manifestar nesta semana, pois Carla Pimentel formalizou a acusação na última sexta-feira. Ela disse querer a cassação do vereador do PSDB. A vereadora prometeu anexar posteriormente informações de outras queixas contra o parlamentar, recebidas após ela expor publicamente o seu caso.

Galdino nega a agressão, que teria sido presenciada pelos vereadores Johny Stica (PDT), Bruno Pessuti (PSC) e Rogério Campos (PSC). O PSDB de Curitiba abriu um processo para avaliar o caso e poderá expulsar Galdino.

O tucano não participou da sessão da ontem da Câmara, onde Carla Pimentel fez um discurso em que pediu a cassação do seu mandato. “O curitibano não deve ser representado por um agressor. Mexeu com uma, mexeu com todas”, disse. Os vereadores se recusaram a votar a justificativa de falta do acusado referente à sessão de quarta-feira. Como Galdino faltou à sessão de ontem, o plenário adiou por duas sessões a votação da justificativa, “para que ele se explique pessoalmente”.

Cassação — Caso seja instalada uma Comissão Processante, não haverá penas intermediárias entre o arquivamento e a cassação do mandato. A apuração dos fatos seria conduzida por uma comissão de três vereadores, formada por meio de sorteio. Para isso, basta que a Mesa entenda que houve desrespeito ao artigo 7º do decreto-lei 201/1967 (“Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública”).

Carla Pimentel alega que Galdino pegou em seu pescoço e passou a mão em seus seios quando pedia que ela devolvesse um santinho de campanha. O vereador nega a acusação e diz que apenas pediu o material de campanha.