Contas adiadas

O secretário de Estado da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, encaminhou ontem mensagem à Assembleia Legislativa se colocando à disposição dos deputados para comparecer à Casa na semana que vem, para apresentar o balanço das contas do governo relativas ao segundo quadrimestre do ano. O problema é que o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB), já havia anunciado que na semana que vem a Casa vai dar folga aos parlamentares, suspendendo os trabalhos para liberá-los para fazer campanha para os candidatos a vereador e prefeito de suas bases eleitorais. Com isso, Traiano acabou anunciando ontem que a audiência com o secretário da Fazenda será no próximo dia 5, após o primeiro turno das eleições municipais.

Corte

O candidato à prefeitura pelo PMN, Rafael Greca, perdeu tempo no horário eleitoral no rádio e na televisão. A juíza da 175ª Zona Eleitoral de Curitiba, Sayonara Sedano, entendeu que a coligação de Greca usou tempo da propaganda de seus candidatos a vereador para promover o número de urna do candidato a prefeito. A ação foi protocolada pela coligação que apoia Ney Leprevost (PSD). Cabe recurso da decisão.

Invasão

Segundo o advogado de Leprevost, Gustavo Guedes, entre os dias 26 e 29 de agosto, após a apresentação candidatos a vereador, aparecia um cartaz da candidatura de Greca, que fica na tela enquanto o locutor afirma “volta 33”. A invasão de tempo de propaganda é proibida pela legislação eleitoral. Greca perderá 1 minuto e 44 segundos de propaganda na TV Globo. Nas rádios Jovem Pan e Bandnews, o candidato será penalizado com a perda de 62 segundos de publicidade eleitoral. A pena se restringe ao limite de 30 segundos por inserção até que se atinja o tempo total imposto pela decisão.

Aliados

A Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) negou o recurso da coligação de Greca (PMN), que alegava que apoiadores do candidato Gustavo Fruet (PDT) ultrapassaram o tempo permitido no primeiro programa eleitoral do pedetista, que foi ao ar nos dias 26 e 27 de agosto. A 175ª Zona Eleitoral de Curitiba julgou improcedente o pedido da coligação de Greca. Reunida, a Corte do TRE-PR também considerou a propaganda legal.

São José dos Pinhais

Pesquisa do instituto IRG divulgada hoje aponta que o candidato do PSC, Toninho da Farmácia, lidera a disputa pela prefeitura de São José dos Pinhais (região metropolitana de Curitiba). Segundo o levantamento, que ouviu 600 eleitores entre os dias 9 e 13 de setembro, Toninho teria hoje 56,08% das intenções de voto, contra 25,38% do candidato do PTB, Sylvio Monteiro e 4,18% do candidato da Rede, Mauro Knorct.

A pesquisa foi encomendada pela CN10 Comunicação - ME / X Ideias Comunicações, tem grau de confiança correspondente a 95% para uma margem estimada de erro de 4% e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PR-00405/2016.