1º Follow Up Curitiba debate perspectivas da área de assessoria de imprensa

Na atividade de assessoria de Imprensa, o “follow up” é o trabalho que o assessor faz junto aos jornalistas para acompanhar o recebimento, a avaliação e a produção da sugestão de pauta oferecida ao veículo de comunicação. Idealizado pelos jovens comunicadores Raphael Moroz, Fernanda Castelhano e Pamela Cordeiro, o primeiro Follow Up Curitiba acontece nesta 5a feira, 22/09, na Faculdade Inspirar.

Novas tendências e tecnologias no trabalho de comunicação

É um evento inédito e vai debater as novas tendências no exercício das profissões, englobando tecnologia e impactos na criação de mídias próprias, além dos novos perfis que compõem a profissão de jornalista. O campo de atuação na área de comunicação para jornalistas nas últimas décadas se ampliou para a carreira de assessoria de imprensa, que vai muito além de prestar atendimento aos veículos de comunicação.

Assessoria de imprensa ampliou ação

Se antes a função do assessor restringia-se a realizar a mediação entre mídia e fontes, hoje com a voz eloquente do consumidor essa necessidade se expandiu para além das redações da mídia convencional, como jornais, rádios e emissoras de televisão. O assessor de imprensa é o gestor da reputação e imagem das empresas, devendo atuar com a imprensa, mas também no gerenciamento de toda demanda nas mídias sociais, buscando canalizar as várias informações geradas internamente nos devidos canais.

“Eu” mídia

Diante do enxugamento da mídia convencional, que se vê ainda em busca de um modelo de negócios com o surgimento das redes sociais e dos vários atores que também produzem informação, a assessoria de imprensa também vive um paradigma. Mas sua formação integrada consegue impulsionar ampliação do seu serviço graças à visão sistêmica da organização. Com a existência da sociedade midiatizada, as marcas e as empresas agora têm condições de criar suas próprias mídias, seja um canal no YouTube, um blog para levar informações aos fãs da marca, realizar eventos com o público vetor interessado pelo estilo de determinada empresa.

Palestra e talk-show

O primeiro Follow Up Curitiba reunirá quatro profissionais do mercado. Sulamita Mendes fará a palestra de abertura. Especialista em Comunicação, Marketing e Gestão de Crises, Sulamita com mais de 30 anos de experiência e já atuou como superintendente da Secretaria Municipal da Comunicação Social de Curitiba, gerente de marketing no Sebrae e no ISAE/FGV e como assessora de imprensa nas áreas privada e pública. Após a palestra de abertura, os jornalistas Ana Paula de Carvalho, Emily Kravetz e Guilherme Grandi participam de um talk-show que debaterá os desafios das diferentes modalidades de Assessoria de Imprensa, com espaço para interação e perguntas do público participante. Formada em Jornalismo pela UFPR, pós-graduada em Gestão da Comunicação Organizacional, MBA em Marketing e mestranda em Comunicação e Linguagens, Ana Paula de Carvalho tem 20 anos de atuação em Assessoria de Imprensa para o setor privado. Já Emily Kravetz, atual assessora de imprensa no Detran-PR, contribuirá com a sua experiência no setor público. Guilherme Grandi trará a sua experiência como assessor freelancer no mercado local, além de web influenciador, já que é proprietário do portal Minha Gula. Inscrições.Data: 22 de setembro, das 19h às 22h15. Valor: R$ 65,00

Inscrição: www.facebook.com/followupcuritiba) ou diretamente no link http://goo.gl/6hvpNO

CURTAS

* Livro “A construção da notícia”. Uma obras mais interessantes sobre o processo produtivo do jornalismo e, por consequência, da própria construção da realidade social, é do pesquisador espanhol Miquel Rodrigo Alsina. Editora Vozes. 352 páginas.

FRASE

“A imprensa não deve ser reprodução exata do país que a produz. Tem de ser melhor – para servir de estímulo e fornecer os desafios.”

(Alberto Dines)

