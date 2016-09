Sociedade brasileira está muito intolerante, diz Moreira Franco

MARCELO NINIO, ENVIADO ESPECIAL NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Depois de se reunir com executivos estrangeiros nesta segunda (19) em Nova York, o secretário-executivo do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Moreira Franco, disse que os investidores não se mostraram preocupados com os protestos que vem ocorrendo no Brasil contra o governo de Michel Temer. Ele reconheceu, porém, que o "nível de tensão é alto". "A sociedade brasileira está muito intolerante, o nível de tensão é um nível alto. Não importa quantas pessoas sejam, se 25 ou 25 mil", disse Moreira. "A resposta que temos que dar é mostrar que estamos no caminho de garantir uma sociedade menos intolerante e mais pacificada. Esse caminho se resume a uma única palavra que pode ser repetida três vezes. O problema mais importante do Brasil hoje é a economia." Enquanto Moreira falava a jornalistas no oitavo andar do hotel em que o presidente Temer está hospedado em Nova York, era possível ouvir os gritos de protesto de um grupo com cerca de 15 brasileiros. Logo depois, os gritos se intensificaram quando o presidente deixou o hotel, para um coquetel na residência do embaixador do Brasil na ONU, Antonio Patriota, ex-chanceler de Dilma Rousseff. Segundo Moreira, a recuperação da economia é uma "obsessão" de Temer. "Quando tivermos a economia crescendo nós amos dar respostas a quem insiste em manter esse ambiente de intolerância e divisão", afirmou. Moreira apresentou a executivos de bancos estrangeiros o modelo de concessões proposto pelo governo, acompanhado de três ministros, Maurício Quintella (Transportes), Fernando Coelho Filho (Minas e Energia) e Sarney Filho (Meio Ambiente). "É claro que questão da instabilidade política preocupa. Mas a gente está superando isso dentro da institucionalidade", disse Quintella. "Agora o objetivo é ter estabilidade econômica e política". A turbulência política dos últimos meses no Brasil, na opinião de Moreira Franco, "não asusta" os investidores estrangeiros. Para eles, afirmou o secretário-geral do PPI, a prioridade é saber se o Brasil voltará a ter previsibilidade e segurança jurídica. "No plano geral o que mais inquieta é a falta de segurança, é a desconfiança. Evidentemente eles sabem que a economia brasileira tem robustez, tem um dinamismo que é muito forte", disse Moreira. Ele afirmou que as carências do país em infraestrutura são tantas que os investimentos são fundamentais para a retomada do crescimento econômico. Para Moreira, o envolvimento de grandes empreiteiras brasileiras na Lava Jato não afeta o esforço de revitalização da infraestrutura. "Ao contrário. Eu creio que o ideal seria que elas não estivessem metidas nessa confusão, mas aquelas que vão entrar, tanto brasileiras quanto estrangeiras, já entram sabendo que o ambiente é totalmente diferente do que era antes", afirmou. Sobre a acusação do deputado cassado Eduardo Cunha em entrevista ao jornal "Estado de S.Paulo", de que ele estaria ligado a irregularidades no financiamento do Porto Maravilha, no Rio, e que será "o próximo a cair" do governo Temer, Moreira atribuiu ao "momento difícil" de Cunha. "Nós temos diferenças políticas que não são de agora", disse, negando a acusação. "São afirmativas de natureza política. Não vejo necessidade de responder".