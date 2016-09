Morre Peninha, músico do Barão Vermelho

Peninh: morte aos 66 anos (foto: Reprodução)

O percussionista Peninha, da banda Barão Vermelho, morreu nesta segunda-feira (19), aos 66 anos. O músico, cujo nome era Paulo Humberto Pizziali, estava internado há duas semanas no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, e sofreu um choque hemorrágico no estômago.

“Queridos amigos e familiares, é com pesar que venho comunicar que o pai dos meus filhos, Paulo Humberto Pizziali, mais conhecido como Peninha, faleceu agora no hospital da Lagoa. Peço aos meus queridos amigos do Face e de toda a minha vida que orem por ele, cada um na sua fé. Os filhos dele estão muito abalados. Orem por eles também”, diz uma postagem de Ana Tereza Lima Soler, ex-mulher de Peninha, em seu perfil no Facebook.

Peninha se tornou membro fixo do Barão Vermelho após 1986, quando participou do disco Declare Guerra, o primeiro da banda sem Cazuza.