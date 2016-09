Xênia promete frota pública de ônibus e gestão participativa

(foto: Franklin de Freitas)

Uma frota pública de ônibus, revisão dos contratos com as empresas de transporte, IPTU progressivo, aluguel social e uma gestão coletiva, que promova a inclusão. Esses foram os principais eixos da sabatina com a candidata da Frente de Esquerda à prefeitura de Curitiba, Xênia Mello (PSOL). Ela soi a segunda a expor suas propostas na série de sabatinas promovida pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e Bem Paraná, na noite desta segunda-feira (19).

As sabatinas com os nove candidatos à prefeitura de Curitiba vão até a próxima sexta-feira. Xênia começou sua fala dizendo "Fora Temer", pedindo a saída do presidente Michel Temer e a convocação de novas eleições diretas para a Presidência da República. Em seguida ela disse que as três áreas essenciais de sua campanha são o transporte, a moradia e acabar com a fila das creches. "Para isso a gente consegue denunciar o mito da cidade modelo e consegue garantir uma cidade mais acolhedora, segura e humanizada. Não dá para debater segurança pública sem que as pessoas tenham moradia e transporte. Outros candidatos colocam que querem aumentar equipamentos, aumentar os armamentos. Isso só vai gerar o extermínio população negra e jovem".

Questionada sobre sua proposta para o transporte coletivo e sobre as ações movidas pelas empresas de ônibus, a candidata disse que é preciso mobilizar a população. "É preciso mobilizar a cidade e entender que a prefeitura tem formas de enfrentar isso a despeito do Judiciário. Quem fala isso é um dos maiores intelectuais do transporte coletivo, o professor Lafaiete, que propõe o alugel de uma frota pública para dar uma resposta rápida a esse questionamento judicial", afirmou.

"A gente precisa investir na Procuradoria do municípios, tem um número pequeno de procuradores para enfrentar as grandes estruturas dos escritórios privados". Xênia afirmou que Curitiba foi pensada para os carros e não privilegiou o transporte coletivo. "Precisamos pensar políticas públicas não apenas para quatro anos, não podemos ser irresponsáveis como são agluns governatnes. Falar sobre transporte, justiça sócioambiental, isso são coisas de longo prazo.

Até hoje Curitiba amarrou uma forma de desenvolver uma cidade para os carros. A cidade foi planejada a longo prazo para ser sucesso em uma cidade do automóvel". A candidata da Frente de Esquerda aposta em mobilização e pressão popular para remover o que chama de "contratos criminosos" feitos pelo município.

"Hoje Curitiba destina grande parte de seu orçamento para criminosos. Há indícios de fraudes nos contratos do ICI (Instituto Cidades Inteligente), do transporte público, no lixo. A população de Curitiba tem pago esses contratos ilegais e criminosos. Temos que chamar a população de Curitiba, apresentar as dívidas reais, as que são legítimas, e a população decidirá de que forma e quem será pago".

Xênia defendeu o IPTU progressivo, para combater a incidência de imóveis vazios na cidade, a regularização de áreas ocupadas e a criação de conselhos populares para nortear as políticas públicas municipais. "As decisões da prefeitura têm que passar pelo conselho. A prefeita é mais para assinar as decisões da população", afirmou.

"O programa Minha Casa Minha Vida tem um dispositivo que coloca o usucapitão em cinco anos. Isso pode ser usado para o reconhecimento imediato das moradias irregulares da cidade". Em áreas de risco ou de preservação ambiental, a candidata disse que sua gestão, caso eleita, vai sempre priorizar o diálogo. "O que a gente quer é que a gestão de Curitiba cumpra a lei. Hoje o município não cumpre o que está no Estatudo das Cidades e no Código Civil". Leia a matéria completa sobre a sabatina com Xênia Mello na edição de quarta-feira do Bem Paraná.