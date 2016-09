Atriz fratura costela e deixa a “Dança dos Famosos”

A atriz Lisandra Souto teve que deixar o quadro "Dança dos Famosos", do Domingão do Faustão, após fraturar uma costela. Neste domingo, a atriz postou em seu Instagram uma foto com o resultado da tomografia e escreveu que descobriu o problema após sentir dor. Lisandra lamentou ter que parar de dançar. "Com muita dor e saudade de todos, venho aqui agradecer ao Faustão pela grande oportunidade, a toda equipe, ao meu professor por tanto carinho e dedicação e a vocês pela força, apoio e torcida! Vocês moram no meu coração", escreveu a atriz.

Novo reality tenta “curar” maridos machistas e ciumentos

Homens machistas, que gritam, xingam, explodem rapidamente, inferiorizam suas esposas e que não sabem ouvir: todos estes tipos estão no Escola Para Maridos, cuja proposta é conhecer e tratar esses problemas denunciados por suas companheiras. O programa, comandado por Luigi Baricelli, o “diretor” da escola, estreia hoje, na Fox Life. Os oito casais participantes chegam à casa onde se passa o reality, mas logo são separados, pois os maridos vão para a escola. As aulas são temáticas e, em cada um dos 13 episódios, eles vão ser convidados a se conhecer melhor, perceber suas atitudes e mudá-las, usando técnicas de psicodrama e desafios em casal, sempre guiados pela psicóloga e psicoterapeuta Ana Canosa. Os temas escolhidos buscam servir para todos os casais do reality e também para grande parte do público.

Morre Peninha, músico do Barão Vermelho

O percussionista Peninha, da banda Barão Vermelho, morreu ontem, aos 66 anos. O músico, cujo nome era Paulo Humberto Pizziali, estava internado há duas semanas no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, e sofreu um choque hemorrágico no estômago. O comunicado foi feito por Ana Tereza Lima Soler, ex-mulher de Peninha, em seu perfil no Facebook. Peninha se tornou membro fixo do Barão Vermelho após 1986, quando participou do disco Declare Guerra, o primeiro da banda sem Cazuza.

Jim Carrey teria ajudado ex a cometer suicídio

Jim Carrey está sendo processado, na Justiça dos EUA, sob acusação de ter facilitado o suicídio da ex-namorada Cathrina White, em setembro de 2015. Segundo a ação ajuizada por Mark Burton, ex-marido de White, na Corte Superior de Los Angeles, o ator teria usado um nome falso para comprar os remédios que ela usou alguns dias depois para tirar a própria vida. White, 30, morreu devido a overdose de remédios, que só podiam ser obtidos com prescrição médica. De acordo com a ação, Carrey teria usado o nome falso de Arthur King para conseguir os comprimidos. Burton também acusa o ator de ter dado o remédio à ex-namorada, mesmo sabendo que ela tinha depressão.

Kanye West cria conta no Instagram e registra 800 mil seguidores

O rapper Kanye West finalmente decidiu abrir uma conta no Instagram. Ele já estava acostumado a aparecer no perfil da mulher, Kim Kardashian, que facilmente chega na casa dos milhões de curtidas na rede. Em menos de dois dias, o rapper já havia registrado mais de 800 mil seguidores e mais de 300 mil 'likes' na primeira - e, por enquanto, única - foto postada na rede social.

Níver do dia

Sophia Loren

atriz italiana

82 anos