Ney e Xênia iniciam a sabatinas. Nesta terça é a vez de Fruet e Rangel

Primeiro dia de sabatina da PUCPR/Bem Paraná teve Xênia Mello e Ney Leprevost respondendo as perguntas (foto: Franklin de Freitas)

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e o Bem Paraná começaram na noite de ontem a sabatina com os candidatos a prefeito de Curitiba. Os primeiros candidatos a serem sabatinados foram Ney Leprevost (PSD) e Xênia Mello (Psol). Eles tiveram 1h30 para responder as perguntas. A matéria completa com as respostas de cada candidato serão publicadas na edição impressa do Bem Paraná a partir de amanhã até a proxima segunda-feira.

Cada candidato ou candidata passa pela sabatina individualmente por cerca de 1h30. Quem abriu a série foi Ney Leprevost, a partir das 19 horas. Ele respondeu às perguntas de participantes convidados da PUCPR e do Bem Paraná e também da população por meio de canais criados para o evento. Logo após Ney quem foi sabatinada foi Xênia Mello — que falou das 20h45 às 22h15.

Leprevost — O primeiro a passar pela sabatina, Ney Leprevost discorreu sobre transporte, planejamento urbano, Uber, saúde e outros temas. Perguntado sobre a principal proposta de sua campanha, Leprevost disse que sua meta é implantar uma gestão inteligente na cidade.

"Nossa proposta é a gestão inteligente, utilizar toda a tecnologia para fazer com que os serviços públicos ofertados pela prefeitura aos cidadãos possam ser mais eficientes", afirmou.

Xênia — Uma frota pública de ônibus, revisão dos contratos com as empresas de transporte, IPTU progressivo, aluguel social e uma gestão coletiva, que promova a inclusão. Esses foram os principais eixos da sabatina com a candidata da Frente de Esquerda à prefeitura de Curitiba, Xênia Mello (PSOL). Ela foi a segunda a expor suas propostas na série de sabatinas.

Livres

A ordem dos candidatos foi definida em sorteio com representantes das campanhas, ainda no dia 24 de agosto. Os candidatos não terão o tempo controlado, mas a sugestão é que usem de dois minutos a dois minutos e meio para responder aos questionamentos, e os cinco minutos finais para considerações. As sabatinas são transmitidas ao vivo no bemparana.com.br a partir das 19 horas Também com cobertura no Twitter e no Facebook do Bem Paraná.

Veja como assistir e participar online

Os encontros com os candidatos à Prefeitura de Curitiba têm transmitidos online e sem cortes pelo portal Bem Paraná (www.bemparana.com.br) e portal Comunicare. Os encontros, que tem realização do curso de Jornalismo da Escola de Comunicação e Artes (ECA), em parceria com a Escola de Educação e Humanidades (EEH) e a Escola de Direito (ED), acontecerão no auditório John Henry Newmann, localizado no Câmpus da Universidade, no Prado Velho.

Perguntas abertas do público podem ser enviadas pelo Twitter, Instagram e Whatsapp. O número de telefone para envio de perguntas pelo Whatsapp será disponibilizado durante os dias, no telão do auditório. A hashtag oficial do evento é #eleicoescwb e será usada para facilitar a comunicação entre plateia e candidatos.

A mediação é feita por um professor da PUCPR, com a presença de um aluno (que fará a seleção das perguntas vinda da plateia, já selecionadas por outra equipe de alunos) e a participação de um jornalista do Bem Paraná. A reportagem completa com cada candidato sabatinado será publicada na edição impressa do Jornal Bem Paraná de 21 a 26 de setembro.