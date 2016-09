Suspeito de envolvimento em ataque é capturado

Estados Unidos — Apontado como suspeito pelas explosões ocorridas no fim de semana em Nova York e Nova Jersey, o afegão naturalizado americano Ahmad Khan Rahami, de 28 anos, foi detido ontem em Linden, Nova Jersey, após uma troca de tiros com policiais. Dois agentes foram baleados — um na mão e outro no colete à prova de balas. Rahami também foi atingido e levado ao hospital. As informações foram dadas por uma autoridade que pediu anonimato. Rahami passou a ser procurado após investigadores verem sua imagem gravada por uma câmera de segurança próxima do local da explosão de sábado, no bairro de Chelsea, em Nova York, que deixou 29 pessoas feridas. Os principais candidatos à presidência dos Estados Unidos, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump, se pronunciaram sobre modos de prevenção a ataques terroristas após a explosão de bombas nas regiões de Nova York e Nova Jersey no fim de semana. Hillary pediu vigilância e Trump falou em aperto à imigração. Hillary também acusou Trump de semear discórdia e se jogar nas mãos dos terroristas.

Reação

Venezuela — O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que seu país vai continuar fazendo parte do Mercosul, mesmo diante das ameaças da "tríplice aliança" formada por Brasil, Argentina e Paraguai. Maduro declarou que vai apresentar em breve informações sobre "as mentiras" que a "tríplice aliança" quer usar para expulsar Caracas do Mercosul. Oficialmente, os países acusam o governo de Maduro de não cumprir todos os requisitos de adesão ao bloco, mas nos bastidores, também demonstra descontentamento com a situação econômica e política da Venezuela.

Vitória

Rússia — O partido governista Rússia Unida garantiu uma folgada vitória nas eleições parlamentares realizadas no domingo na Rússia. Autoridades confirmaram a vitória da sigla ontem, em um processo descrito por observadores internacionais como ordenado, mas problemático. O Rússia Unida, liderado pelo primeiro-ministro Dmitry Medvedev, obteve 54% do voto popular em todo o país, acima dos quase 49% obtidos há cinco anos. Na eleição anterior houve acusações de fraude que geraram grandes protestos em Moscou.

Comboio

Síria — Pelo menos um dos dois comboios de ajuda humanitária internacional que levavam ajuda aos sírios foi atingido por um ataque aéreo ontem, afirmou uma autoridade da Organização das Nações Unidas. A notícia é mais um revés para a possibilidade de um cessar-fogo duradouro na Síria. Mais cedo, o Exército sírio anunciou o fim do cessar-fogo no país. A ONU não acusou imediatamente o governo sírio pelos ataques. Já o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, afirmou que as forças sírias "evidentemente" eram responsáveis pelo ataque.

Incêndio

Grécia — A polícia da Grécia informou que um incêndio de grandes proporções atingiu o acampamento de refugiados Moria, na ilha de Lesbos, ao leste do Mar Egeu. Nenhum dos mais de 4 mil refugiados se feriu, mas diversas tendas e casas pré-fabricadas foram danificadas. A polícia investiga a possibilidade de que alguns residentes tenham iniciado o fogo. Um total de 5.400 imigrantes e outros refugiados vivem em Lesbos, o principal destino para as milhões de pessoas que chegam às ilhas gregas vindas da Turquia. Há acomodação adequada para apenas 3.500.