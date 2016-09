Polícia Militar recupera carga roubada estimada em R$ 500 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais militares recuperaram um caminhão baú e carga roubados de medicamentos e fraldas em Carapicuíba (Grande São Paulo), por volta das 23h de segunda-feira (19). Os produtos têm um valor estimado de R$ 500 mil, de acordo com a PM. A mercadoria estava escondida em um terreno na rua Palotina, na Vila Cristina. Os policiais chegaram ao local após a central de rastreamento e monitoramento à distância avisar a localização do caminhão. Um suspeito, que estava colocando os produtos em sacos e tambores, foi preso em flagrante. Ele disse aos policiais que tinha sido contratado apenas para fazer o trabalho. Segundo a Polícia Militar, a carga tinha sido roubada horas antes na marginal Pinheiros, em São Paulo. Após a prisão do suspeito, o motorista do caminhão foi libertado em Embu das Artes.