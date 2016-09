Paralisação de motorista afeta passageiros na zona sul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma paralisação de motoristas e cobradores de ônibus da empresa Viasul afeta o transporte de passageiros na manhã desta terça-feira (20), na zona sul de São Paulo. Desde às 5h15 o sindicato da categoria impede a saída de ônibus da garagem da empresa na rua Guaianá, na região do Parque Bristol. Segundo funcionários da empresa, o sindicato protesta contra a suspensão de um motorista da companhia. Se a Viasul não retirar a suspensão, o sindicato não liberará a saída dos ônibus. Ao menos 89 veículos, que deixaram a garagem antes do bloqueio do sindicato, estão circulando normalmente, mas 65 continuam retidos. Três linhas afetadas pela paralisação levam até a zona leste: Vila Mathias, Terminal São Matheus e Vila Califórnia. A SPtrans acionou o sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) para 13 das 17 linhas atendidas pela garagem.