Sequestro relâmpago em Perdizes acaba em perseguição até Itupeva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um sequestro relâmpago no bairro de Perdizes, zona oeste de SP, terminou em perseguição policial aos suspeitos com a vítima até a rodovia dos Bandeirantes, na região de Itupeva (interior de SP), na noite desta segunda-feira (19). Uma mulher foi rendida pelos ladrões na rua Caraíbas, por volta das 21h. Ela estava no carro falando ao celular com o marido, que percebeu o roubo e ligou para o 190. Os ladrões tomaram a direção do carro e levaram a mulher ao Shopping Bourbon, em Perdizes, para fazer compras com os cartões de crédito. Dois deles ficaram com a mulher no carro, enquanto outros faziam as compras. A medida que os ladrões faziam compras com o cartão, o marido da vítima recebia alertas pelo celular. Ele avisou à polícia o local onde os criminosos estavam. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos foram presos no interior do shopping. Outros dois perceberam que os comparsas tinham sido presos e tentaram fugir. A perseguição terminou no km 72 da rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva, onde eles foram cercados pela polícia. Dois suspeitos foram presos e a vítima libertada sem ferimentos. O caso será registrado no 91º DP (Vila Leopoldina).