Shopping São José faz liquidação com descontos de até 70%

O Shopping São José, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, completa oito anos. Para comemorar o aniversário, o mall fará uma liquidação fora de época. Entre os dias 23 e 26 de setembro, os visitantes do espaço comercial poderão aproveitar descontos de até 70% de desconto e desfrutar de várias atrações criadas especialmente para a data.

"Desejamos que os clientes comemorem mais um ano com a gente e sabemos que produtos de qualidade com descontos especiaisé algo que todos adoram! Escolhemos então realizar a liquidação em uma data atípica e nossos lojistos estão engajados nesta proposta", comenta a gerente de marketing, Talita Dallmann.

Como parte da Liquidação de Aniversário, a partir desta sexta-feria, 23, os corredores e vitrines receberão decoração especial e os clientes serão surpreendidos pelo mall com trufas de Chocolates Brasil Cacau e balões para as crianças. No sábado e domingo, às 16 hotas, o Teatro Casa da Árvore oferece apresentações infantis gratuitas da "Ciranda de Histórias" e na Praça de Eventos do Shopping os pequenos irão se divertir com o Parque Fazendinha São José, com cama elástica, carrosel e muito mais.

Em 2016, o Shopping São José recebeu dez novas operações etre vestuário e alimentação. Está confirmada também a chegada da Youcom, marca do grupo Renner, para os próximos meses. Inspirada no gosto jovem, a marca traz a proposta de conversar com seu público e traduzir seus gosto e interesses em coleções dinâmicas.