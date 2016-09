Anvisa interdita amendoim e paçoca da marca Manzi

A Anvisa determinou a interdição cautelar do lote 113 do amendoim descascado 500g da marca Manzi, fabricado pela empresa Comercial Manzi LTDA e do lote 0416 da paçoca enriquecida com aveia e soja sem adição de açúcar da marca Sweet, fabricada pela empresa Fibrasmil Ind.de Prod. Alim. LTDA.

A medida foi motivada pela presença de altos teores de aflatoxinas nos alimentos. A interdição tem prazo de 90 dias.

A interdição está na Resolução RE 2.536 publicada nesta segunda-feira (19) do Diário Oficial da União (DOU).