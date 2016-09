Redação Bem Paraná com assessoria

Nesta semana, serão realizados três sorteios da Mega-Sena em função da "Mega Semana da Primavera". O primeiro dos três, valido pelo concurso 1.858, tem prêmio estimado em R$ 32 milhões a quem acertar os seis números que serão sorteados, por volta das 20h, horário de Brasília, no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP). O primeiro sorteio será nesta terça, 20.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas. Um jogo simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50.

Além do concurso desta terça, serão realizados, ainda esta semana, sorteios na quinta (22) e no sábado (24). Geralmente, a Mega realiza concursos apenas às quartas e aos sábados.

Se apenas uma pessoa acertar as seis dezenas, os R$ 32 milhões, investidos na poupança, renderiam cerca de R$ 240 mil por mês. O prêmio também seria suficiente para comprar 64 imóveis de R$ 500 mil. Ou, então, adquirir 213 carros de luxo, no valor de R$ 150 mil cada um.